ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಏಳುಮಲೆ’ ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ? ಎರಡನೇ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:13 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SandalwoodBox office

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT