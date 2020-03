ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ 'ವಕೀಲ್‌ ಸಾಬ್‌' ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ 'ವಕೀಲ್‌ ಸಾಬ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೇಯ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವನ್‌ ಮತ್ತೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

