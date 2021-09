ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರೂಖ್‌ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಸಿದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ತಪ್ಪದೇ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೂರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಣಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಶಿರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

May Lord Ganesha’s blessings remain with all of us until we see him again next year… Ganpati Bappa Morya!!! pic.twitter.com/iWSwTrmTlP

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 19, 2021