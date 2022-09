ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲ! ಏನಿದು ಘಟನೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರೂಪದರ್ಶಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಷಬ್‌ ಪಂತ್‌ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪಂತ್‌‘ ಎಂದು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲ ಟಿ.ವಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲ, ಪಂತ್‌ ನಡುವಿನ ಟ್ವೀಟ್‌ ಸಮರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Urvashi Rautela said, "all I want to say is sorry to Rishabh Pant".#UrvashiRautela #RishabhPant pic.twitter.com/lMzJcWIpWS

