ಪೈರಸಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸದ ಚಿತ್ರರಂಗ: ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಬೇಸರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:36 IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್‌ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಬದುಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ‘ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್‌– 36’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ.
ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ
