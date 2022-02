ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಂದು ಅಪ್ಪುವಿನ ’ಜೇಮ್ಸ್‌’ ಚಿತ್ರದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ನಟ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ‘ಜೇಮ್ಸ್‌’ನ ಲಿರಿಕಲ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಡು ಮಾರ್ಚ್‌ 1ರಂದು ಬಿಡುಡಗೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚೇತನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ(ಮಾ.17)ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ‘ಅಪ್ಪು’ವಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲಿರಿಕಲ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ "ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್" ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು 11.11 AM ಗೆ PRK ಆಡಿಯೋ YT ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ

POWER packed "Trademark" lyrical video song on March 1st @ 11.11 AM only on PRK Audio YT channel.#BoloBoloJames💥⚡#KishorePathikonda #PowerInU pic.twitter.com/nIJpIfwJlO

— PRK Audio Official (@PRKAudio) February 26, 2022