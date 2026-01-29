ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್‌; ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಕೈ ಗಡಿಯಾರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. </p>.ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ದಾಳಿಕೋರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ: ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್.<p><strong>ಹೇಗಿದೆ ವಾಚ್?</strong></p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಚ್ ಐಷಾರಾಮಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ‘ಜೇಗರ್-ಲೆಕೌಲ್ಟ್ರೆ’ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ₹12.40 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ವಾಚ್ ಅನ್ನು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ಚಿಪ್ಪು, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹರಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್-ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಾಚ್ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅರೇಬಿಕ್ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗಂಟೆ, ನಿಮಿಷ, ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲುಗಳನ್ನು ಈ ವಾಚ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸತತ 38 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 11 ಸಣ್ಣ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಚ್ ವಾಟರ್ಫ್ರೂಫ್ ಆಗಿದ್ದು, 3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ ₹12,40,000 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>