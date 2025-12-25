ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
cinema
ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಸಂದರ್ಶನ: ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್‌ ‘ಮಾರ್ಕ್‌’

ಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:01 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:01 IST
ಪ್ರ

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ...

ಪ್ರ

ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಪ್ರ

ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?

ಪ್ರ

ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ...

ಪ್ರ

‘ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌’, ‘ಮಾರ್ಕ್‌’ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ ಇದೆಯೇ? 

ಪ್ರ

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?

ಪ್ರ

‘ಮಾರ್ಕ್‌’ಗೂ ನಾಯಕಿ ಏಕಿಲ್ಲ? 

ಪ್ರ

‘ಮಾರ್ಕ್‌’ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ?

ಪ್ರ

ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದ ಬಗ್ಗೆ...

ಪ್ರ

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್‌ ಜಾನರ್‌ನ ‘ಮಾರ್ಕ್‌’ ಹಿಡಿಸಲಿದೆಯೇ? 

ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ‘ಮಾರ್ಕ್‌’ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರದ್ದೇ ಹಣ. ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಅವರದ್ದೇ ವಹಿವಾಟು ಇದೆ. ವಿತರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಮುಂದೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್‌, ನಟ
