ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿ: ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ‘ಲವ್‌ ಕೇಸ್‌’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:13 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:13 IST
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ನ.18ರಿಂದ ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಐದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ , ನಟ
