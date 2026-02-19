Short Films: ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗರ ‘ಐ‌ ಸಿ ಯು’, ‘ಮಂಡಲ’ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹೀಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗರ ತಂಡವೊಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ‘ಐ ಸಿ ಯು’ ಹಾಗೂ ‘ಮಂಡಲ’ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ‘ಐ ಸಿ ಯು’ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಂಚು ಜೋಶಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಂವಃ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ’ ಹಾಗೂ ‘ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ’ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬೈ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗ–ಹುಡುಗಿಯರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಯಿದು. ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ’ ಎಂದರು ಮಿಂಚು.</p>.<p>ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಜೋಶಿ ನಿರ್ಮಾಣವಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ರಾಮನ್, ರಿಷಿ ರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಿಷಿ ರಾಮನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ ‘ಮಂಡಲ’ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತಿವಿಕಲ್ಪ, ಆನುವಂಶಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಿಂಸೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ದತ್ತ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ ರಾಜ್ ಗೌಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಾನು ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರವಿದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆವು’ ಎಂದರು ರಿಷಿ ರಾಮನ್.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>