ತೆಲುಗು ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೋವಿಡ್‌: ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ ಎಂದ ನಟ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಹಿರಿಯ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕೋವಿಡ್-19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#NandamuriBalakrishna is tested positive for COVID19 with no symptoms.

He is under home isolation following all precautions. He requested the people who met him in past 2 days to get tested and take care.

Wishing him a speedy recovery.#NBK pic.twitter.com/WE581hGUfw

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 24, 2022