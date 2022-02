ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಚ್ಚೆಗಳಿವೆ? ನಟಿ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ‘ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು‘ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಮಚ್ಚೆ‘ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸಿ ಮುಜುಗರ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ಸಿಧು ಅವರಿಗೆ ‘ಮಚ್ಚೆ‘ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜೆ ಟಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಚ್ಚೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಾಯಕ ಸಿಧುವಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯಕಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಚ್ಚೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನಟ ಸಿಧು, ಏನೂ ಉತ್ತರಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ.

ನಟಿ ನೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೊಂದಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

This question was very unfortunate at the trailer launch today. But I must go on to add that it simply simplifies the respect he has for himself and for the women force around him at his work place and at home. https://t.co/XRDdIXaOZL

— Neha Sshetty (@iamnehashetty) February 2, 2022