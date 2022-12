ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರೋಪ: ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಮುಂಬೈ: ಫಿಫಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ 'ಜೈ ಹಿಂದ್' ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಯಾವಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಧ್ವಜ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Shame on you #NoraFatehi for disrespecting our national flag, Tiranga🇮🇳. At #FIFAWorldCup event!

Totally intolerable. Absolutely condemnable, and actionable act. pic.twitter.com/0z921AE4KP

— Dr. Syed Rizwan Ahmed (@Dr_RizwanAhmed) December 2, 2022