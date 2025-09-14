‘ಓ ರೋಮಿಯೊ’.. ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್– ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅನಾವರಣ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶಾಹೀದ್ ಕಪೂರ್– ತೃಪ್ತಿ ಧಿಮ್ರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಓ ರೋಮಿಯೊ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>Nadiadwala Grandson Entertainment ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಓ ರೋಮಿಯೊ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವರು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೊತೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ದೇವ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>