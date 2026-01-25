<p>ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಯನತಾರಾ ನಟನೆಯ ಮುಂಬರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ‘ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಟ್’ನ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರು ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ‘ಪುತಿಯಾ ನಿಯಮಮ್’ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಪುನಃ ‘ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಯನತಾರಾ ‘ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿನಿಮಾ’ ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಮ್ಮೂಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ?.‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್: ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ‘ಕಡಲ್ ಕಾಡನ್ನೋರು ಮಾತುಕುಟ್ಟಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ‘ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಟ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಕುಂಚಾಕೊ ಬೋಬನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ನಯನತಾರಾ, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಟನೆಯ ‘ಟೆಸ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>