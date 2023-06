ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಿನಿ ಸಮ್ಮಾನ | ‘ಪುಷ್ಪ’ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಗಾನವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ (ಚಿತ್ರ: ವೇದ)

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದವರು

* ಹಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ (ಚಿತ್ರ: ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ)

* ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ (ಚಿತ್ರ: 9 ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳು)

* ಸಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್‌ (ಚಿತ್ರ: ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ)

* ಗಾನವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ (ಚಿತ್ರ: ವೇದ)

* ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ (ಚಿತ್ರ: Once upon a time in ಜಮಾಲಿಗುಡ್ಡ)