ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

KHxRK: 47 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರು: ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ರಜನಿ–ಕಮಲ್‌ ಜೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:45 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನೀಡಿದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ನೀಡಿದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಲೈವಾ ನಟನೆಯ 173ನೇ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಒಂದಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್-ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ತಲೈವಾ ನಟನೆಯ 173ನೇ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಒಂದಾದ ರಜನಿಕಾಂತ್-ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್
ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ಕುಮಾರ್

ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್‌ಕುಮಾರ್

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ

rajanikanthNew MoviesKamal Haasan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT