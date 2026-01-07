ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಣವೀರ್‌ ನಟನೆಯ ಧುರಂಧರ್

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹831 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದಿತ್ಯಧರ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ: ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ.<p>ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರದರ್ಶನದ 33ನೇ ದಿನ ₹5.70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹831.40 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.</p><p>’ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು</strong></p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ ’ಪುಷ್ಪ 2’ ಈವರೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪುಷ್ಪ 2 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ₹830 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.</p><p>ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಜವಾನ್’ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ’ಸ್ತ್ರೀ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಧುರಂಧರ್ ಗಳಿಕೆಯ ಪಯಣ ಹೀಗಿತ್ತು</strong></p><p>ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಧುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹218 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹261.50 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 189.30 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹115.70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಐದನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ₹35.80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. </p><p>ಸಿನಿಮಾವು ರಾಜಕೀಯ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ’ಧುರಂಧರ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>