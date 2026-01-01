ಹೀಗಿತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 2025: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್

<p>ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಣೆಯ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ 2025ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ‘ಈ ವರ್ಷದ ಫೋಟೊಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು. ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಂದೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಫೊಟೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ 6 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಛಾವಾ, ಸಿಕಂದರ್, ಕುಬೇರ, ಥಾಮಾ, ದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ಮುಖವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 2025ರಲ್ಲಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>