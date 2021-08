21 Hours | ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಂಜಯ್‌, ನಾಯಕ ನಟ ಹಾಗೂ ಖಳ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 23) ಧನಂಜಯ್‌ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಧನಂಜಯ್‌, ‘21 ಅವರ್ಸ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೈಶಂಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘21 ಅವರ್ಸ್’(21 Hours) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ.

Here is the first look of the film #Twentyonehours , a Kannada Malayalam venture directed by Jaishankar Pandit. @TheSudevNair pic.twitter.com/OVwnxkd7sw

— Dhananjaya (@Dhananjayaka) August 22, 2021