ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಮನಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ‘ಸೀತಾ ಪಯಣ’: ಮಗಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಅಪ್ಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿ
