ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ- ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ

ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ- ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಜುಹೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದ್ರಾ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Maharashtra: A team of Mumbai Police Crime Branch reaches at the residence of actor Shilpa Shetty, with her husband Raj Kundra in custody in a case related to the production of pornographic films pic.twitter.com/bfW98Pk0xi

