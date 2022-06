ಮಲಯಾಳಂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ‘ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್‌ನ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್‌ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಇರುವ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Come catch a glimpse of #SitaRamam tomorrow with me at 1PM @AMBcinemas, Gachibowli, Hyderabad !!! @hanurpudi @mrunal0801 @iamRashmika @iSumanth @SwapnaDuttCh @SwapnaCinema @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/sGm2yXNIrI

— Dulquer Salmaan (@dulQuer) June 24, 2022