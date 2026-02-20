ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

Toxic ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಡಬಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಯ

Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:28 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ರಾಯ’ನಾದ ರಾಕಿ ಬಾಯ್‌; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಅಬ್ಬರ ಬಲು ಜೋರು
‘ರಾಯ’ನಾದ ರಾಕಿ ಬಾಯ್‌; ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಅಬ್ಬರ ಬಲು ಜೋರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಾರೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಸಂದೇಶ
ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಾರೆ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಸಂದೇಶ
Yashkannada movieMovieToxic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT