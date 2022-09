ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌, ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ತಮಿಳು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್‌.ಮುರುಗದಾಸ್‌ ಇದ್ದರು.

ಎ.ಆರ್‌. ಮುರುಗದಾಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಸರ್ಕಾರ್‌‘ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.

Never had such a good flight to hyd...haha my favoriteeeeeeee #Thalapathy @actorvijay right next to me..whaatteew day...thank u @Jagadishbliss heheheh....so much fun...ludo..laughter..chit chat..perfect flight..perfect day.. pic.twitter.com/dX9cDLdtw1

— 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒍𝒂𝒙𝒎𝒊 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒕𝒉𝒌𝒖𝒎𝒂𝒓 (@varusarath5) August 31, 2022