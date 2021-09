ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ: ’ಹೃದಯವಂತ’ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ, ಹೃದಯವಂತ ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ 71ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇಂದು (ಸೆ.18) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅನ್ನದಾನ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದನವನದ ತಾರೆಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗಣ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ’ದಾದಾ’ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ’ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರವೇ ಇದೆ. ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹನಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೆನಪಾಗುತ್ತೀರಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

He has a ocean of fans,,,

And I'm just a bubble in that ocean.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼

You are remembered each sec of every day #VishnuSir ,,,,not just today. pic.twitter.com/ZZM5v1tXEH pic.twitter.com/1pZhqL8dbM

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) September 18, 2021