ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದ ‘ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಲವರ್‘ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಲವರ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್‌ ದೊರೆತಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 19 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 34 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮೂವರು ನಾಯಕಿಯರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡು ‘ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I knew this was going to be my last love story, so we decided to make this one of its kind.

Filled with all kinds of love. I present to you, #WorldFamousLover!

Releasing this Valentine's Day - Feb 14th.#WFLTrailer - https://t.co/p86vDMb8PG

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) February 6, 2020