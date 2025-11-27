ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentmovie review
ADVERTISEMENT

‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಹುಡುಗರ ದರೋಡೆ ಕಥನ

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಕನ್ನಡ)
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಎಂ. 
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ, ಭರತ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು.  ನಿರ್ಮಾಣ: ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ 
Sandalwoodkannada Movieskannada movieKannada Movie ReviewMovie Review

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT