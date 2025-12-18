ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತವಾದ ‘ಪದ್ಮಗಂಧಿ’

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಪದ್ಮಗಂಧಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಸುಚೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌, ನಿರ್ಮಾಣ: ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಲೀಲಾ
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ಮಹಾಪದ್ಮ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಜಿ.ಎಲ್‌.ಭಟ್‌
Movie Review

