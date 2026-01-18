<p>ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಅಂತ್ಯ ಹೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಜ.18) ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯು ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರದ (ಜ.17) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.BBK12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್.ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ: ವಿಡಿಯೊ.<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಷ್ಟೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ದರ್ಪಣ ಸುಂದರಿ, ಆನೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಕೈಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಲಿದೆ. ಅದು ಯಾರೆಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>