ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ: ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಭಿನಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 13:11 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 13:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
entertainmentSadhu KokilaSrujan LokeshKannada reality showReality showSandallwoodComedyComedy RollShruthiacting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT