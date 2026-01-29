ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ: ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಅಭಿನಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು

<p>ಕಳೆದ ಅವೃತ್ತಿಯ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾದೇಶ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪುಟಾಣಿಯ ಅಭಿನಯನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ, ಸಾಧುಕೋಕಿಲ, ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಮೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಮಾದೇಶ ಪೌರಾಣಿಕ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.<br><br>ಮಾದೇಶನ ಅಭಿನಯ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ಸಾಧುಕೋಕಿಲ ಅವರು, ‘ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><br><br>ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ‘ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಹಂಬಲ ಈತನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಮಾದೇಶನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>‘ಈ ಮಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ನಿರೂಪಣೆಯ ಗಿಚ್ಚಿ-ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>