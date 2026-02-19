ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆಳ– ಅಗಲ | ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ: ಪರಿಸರ V/S ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯ ಆತಂಕ
ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಸಿಂಹಬಾಲದ ಸಿಂಗಳೀಕ
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ
ನಾಗರಾಜ್‌ ಕೂವೆ
ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯ ಹಿಮ್ಮುರಿ ತಿರುವು
