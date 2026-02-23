ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆಳ–ಅಗಲ: ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ

ಅಮೆರಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ತಲೆದಂಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:31 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:31 IST
ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಆಪ್ತ, ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್‌ಸನ್ ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯ ರಾಜೀನಾಮೆಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಘಟಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಪೀಟರ್‌ ಮ್ಯಾಂಡಲ್‌ಸನ್‌

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಮೌಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟನ್ ವಿಂಡ್ಸರ್

ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖರು
ಥಾರ್ಬ್‌ಜೊರ್ನ್‌ ಜಾಗ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌:
ನಾರ್ವೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಥಾರ್ಬ್‌ಜೊರ್ನ್‌ ಜಾಗ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದು ನಾರ್ವೆಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಮತ್ತು ಜಾಗ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅವರು ಇ–ಮೇ‌ಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಮೊನಾ ಜೂಲ್‌:
ಜೋರ್ಡನ್‌ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ಗೆ ನಾರ್ವೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೊನಾ ಜೂಲ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಫೆ.8ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ತೇರ್ಜೆ ರೊಡ್‌–ಲಾರ್ಸೆನ್‌ ಅವರು ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾರ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ‍ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊಯನ್ನಾ ರುಬಿನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌:
ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೈಕಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೊಯೆನ್ನಾ ರುಬಿನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಗತಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಮಿರೊಸ್ಲಾವ್‌ ಲಾಯ್‌ಚಾಕ್‌:
ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್‌ ಫಿಕೊ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಮಿರೊಸ್ವಾವ್‌ ಲಾಯ್‌ಚಾಕ್‌ ಹೆಸರು ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎ‍‍ಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಮಿರೊಸ್ಲಾವ್‌ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಮೇಲ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ.
ಹರ್ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಪುರಿ
