ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail
ADVERTISEMENT

ಆಳ–ಅಗಲ | ಮಿಗ್–21 ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:04 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನ ನಾಲ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಮರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಮಿಗ್-21 ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು - –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನ ನಾಲ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್ ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಮರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಮಿಗ್-21 ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು -    –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಮಿಗ್‌–21 ವಿಮಾನ
ಮಿಗ್‌–21 ವಿಮಾನ
Indian Air ForceMIG 21

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT