ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದರ; ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಚಿಕಾಗೊದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಫೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

#PIBFactCheck

Claim: Video on social media showing passengers on purported @airindiain overseas flight arguing over being charged thrice the normal fare & then packed in, without #SocialDistancing

Fact: #Fake video. @MoCA_GoI says it is from a neighbouring country's airlines pic.twitter.com/Uww1zrHH5m

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 8, 2020