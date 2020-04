ಬಾಂದ್ರಾ| ಬೀದಿಗಿಳಿದ ವಲಸೆಕಾರ್ಮಿಕರು; ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮುಂಬೈ: 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈಯ ಬಾಂದ್ರಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಲೇಪ ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಿದವು. ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ರಜತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಜನರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಗುಂಪು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು.

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಸೇರಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬೂಮ್‌ಲೈವ್ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು, ವದಂತಿ ಕೇಳಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯೇ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಂದಾಗ ಜನರ ಗುಂಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೇ.3ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಸೇರಿರುವ ಫೋಟೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Wow. Thousands of ambassadors of peace doing this at #Bandra right now. Well done @OfficeofUT, well done. The world should see this.#Covid_19 #COVIDIOTSpic.twitter.com/SdinaZXm39

— Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) April 14, 2020