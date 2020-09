ನವದೆಹಲಿ: 'ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್‌ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್‌ ಬ್ಯೂರೊ (ಪಿಐಬಿ) ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಐಬಿ, ‘ಅಂಬಾಲ ವಾಯನೆಲೆ ಬಳಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್‌‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಫೈಲಟ್ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಚಿತ್ರವು ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

Claim:An alleged tweet by @IAF_MCC claims that a combat aircraft Rafale jet has crashed near Ambala Airbase due to technical fault and a pilot is martyred#PIBFactCheck: The image is #Morphed. No such tweet has been posted by IAF. Also, no such incident has taken place#FakeNews pic.twitter.com/QDMbzNHQ7U

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 11, 2020