ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಮಾಗಿಯ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಪ್ಪಳದ ಸಪ್ಪಳ

ಸುಮಾ ಬಿ.
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಆನಂದ್‌
ಬಾಬಿ, ನೆಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್‌, ಗಾಜು!
ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬಾಬಿ ಹಪ್ಪಳ, ಒಲೆ ಹಚ್ಚದೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಗೋಧಿ ನೆನೆಸದೆ ಮಾಡುವ ಹಪ್ಪಳ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಪ್ಪಳ, ಜೋಳದ ಹಪ್ಪಳ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಪ್ಪಳ, ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಹುರುಳಿ ಹಪ್ಪಳ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ, ಪೇಪರ್‌ ಹಪ್ಪಳ, ಗೆಣಸಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಪ್ಪಳ, ಅಲಸಂದೆ ಹಪ್ಪಳ, ಗಾಜಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಪ್ಪಳ, ಅವಲಕ್ಕಿ– ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಪ್ಪಳ, ಕೇರಳದ ರುಪ್ಪಳ ಹಪ್ಪಳ... ಹೀಗೆ 62 ಬಗೆಯ ಹಪ್ಪಳದ ರೆಸಿಪಿಗಳು ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿವೆ.
