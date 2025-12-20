ರೆಸಿಪಿ |ಮೆಂತ್ಯೆಸೊಪ್ಪು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಸಲಾಡ್

<p>ಮೆಂತ್ಯೆಸೊಪ್ಪು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರವು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಾಡ್ ಅನ್ನು ದೇಹ ಸದೃಢತೆ ಬಯಸುವವರು ಇತರರು ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹು ಬೇಗನೆ ಆಗುವ ಮೆಂತ್ಯೆಸೊಪ್ ಸಲಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<br><br><strong>ಮೆಂತ್ಯೆಸೊಪ್ಪು-ಮೊಳಕೆ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು</strong></p><p>ತೊಳೆದು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮೆಂತ್ಯೆಸೊಪ್ಪು – 1 ಕಪ್</p><p>ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹೆಸರು ಕಾಳು : 2 ಕಪ್</p><p>ಮೂಲಂಗಿ ತುರಿ: ಅರ್ಧ ಕಪ್</p><p> ಹೆಚ್ಚಿಕಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ : ½ ಕಪ್</p><p>ನಿಂಬೆ ರಸ : 1 ಚಮಚ </p><p>ಉಪ್ಪು : ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ : ಅರ್ಧ ಕಪ್<br>ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ : ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಬಳಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಉಪ್ಪು, ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು, ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಲಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ.*</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>