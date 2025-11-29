ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ

<p>ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದರೆ ‘ಮಧುಮೇಹ’ದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ದೇಹ ಹಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಡವಾಗುವ ಮೊದಲು ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ.ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?. <ul><li><p><strong>ಹೆಚ್ಚು ದಾಹವಾಗುವುದು:</strong> ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದಾಹ ಮೊದಲನೆಯದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತೀರದು. ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಲು ಶುರುವಾದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದಾಹವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮಲಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು:</strong> ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 2 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ.</p></li><li><p><strong>ಹಠಾತ್ ಹಸಿವು:</strong> ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಾಗುವುದು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುವುದು ಅನಿಸುವುದು</p></li><li><p><strong>ತೂಕ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಡಯಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು:</strong> ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವ (ವೆಲ್ವೆಟ್ ತರ) ಚರ್ಮದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕೈಕಾಲು ಸುಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು:</strong> ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು:</strong> ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತ ಕಣ್ಣಿನ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಸುಕಾಗುವುದು.</p></li><li><p><strong>ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದು:</strong> ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p></li><li><p><strong>ಅಲರ್ಜಿ:</strong> ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><em><strong>(ಡಾ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಚ್ಒಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಔಷಧ, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>