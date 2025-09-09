ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Fatty Liver: ಕೊಬ್ಬು ಇಳಿಸಿ ಯಕೃತ್ತು ಉಳಿಸಿ

ವೀಣಾ ಭಟ್
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:28 IST
ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದ ಜಡಜೀವನ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ
FatLiver

