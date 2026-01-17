ಮನೆಮದ್ದುಗಳು: ಉದುರುವ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮದ್ದು

<p>ತಲೆಗೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ತಲೆ ಬೋಳಾಗುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 50-100 ಕೂದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದುರಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</strong></p><p>• ಮೆಂತ್ಯಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ದಾಸವಾಳ ಎಲೆ/ಹೂವು ಸಮಪ್ರಮಾಣ, ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, ಲೋಳೆಸರವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 2-3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಕೂದಲು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p>•ಮೆಹೆಂದಿಪುಡಿ, ತುಳಸಿಪುಡಿ, ಮೆಂತ್ಯಪುಡಿಯನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಲೇಪನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಮೆಹೆಂದಿ ಬಣ್ಣ ಬೇಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.</p><p>•ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬುಡ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಲೆಗೂದಲು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>•ಲೋಳೆಸರ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದ ಲೇಪನ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬಹುದು.</p><p>• ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರೆದು ತಲೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಂತ್ಯದ ಮೊಳಕೆಕಾಳಿನ ಸೇವನೆಯೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.</p><p>• ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ.</p><p>•ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಅಗಸೆ ಕಾಳುಗಳ ಸೇವನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಒಮೇಗ– 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>•ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>