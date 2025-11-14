ಮುಖದ ಕಳೆಗುಂದಿಸುವ ಬಂಗು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

<p>ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗು ಅಥವಾ ಮೆಲಾಸ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆನ್ನೆ, ಮೂಗು, ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಬಂಗು ಆಗಲು ಕಾರಣಗಳು?</strong></p><p>ಅನುವಂಶಿಕ</p><p>ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ</p><p>ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ</p><p>ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆ</p><p>ಮೊಡವೆಗಳು</p>.ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯ ರಾಮಬಾಣ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.<p><strong>ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಅರಶಿಣ ಕೊಂಬು, ಮಾವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅರೆದು ಬಂಗು ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುಬೇಕು. </p></li><li><p>ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಲೋಳೆಸರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು. </p></li><li><p>ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅರೆದು ಬಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಈ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜತೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಂಗು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನವಾದರೂ ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p></li><li><p>ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಮುಲ್ತಾನ್ ಮುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುಬೇಕು. </p></li><li><p>ದಿನಕ್ಕೆ 3–4 ಲೀ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಬಂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>