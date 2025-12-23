ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆರೋಗ್ಯ: ರೋಗನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ 'ಆಂತರಿಕ ಸೈನ್ಯ'

ಡಾ.ಕಿರಣ್ ವಿ.ಎಸ್.
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ದೇಹವು ರೋಗಾಣುಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಆಗಾಗ ಕಾಡುತ್ತವೆ.
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಫಲಶ್ರುತಿಯೇ ರೋಗನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ.
HealthImmunity

