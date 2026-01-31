ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ: ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ?

ಡಾ. ಗೋವಿಂದ ಶರ್ಮಾ ಕೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 7:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನವದಂಪತಿಗಳ ‘ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ’ ಆಚರಣೆ ಹೀಗಿರಲಿ
ನವದಂಪತಿಗಳ ‘ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ’ ಆಚರಣೆ ಹೀಗಿರಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 7 ದಿನ: ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸುಲಭ ಉಪಹಾರ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿರಲಿ
ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 7 ದಿನ: ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸುಲಭ ಉಪಹಾರ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿರಲಿ
ಸಕ್ಕರೆ

ಸಕ್ಕರೆ

ಚಿತ್ರ: ಗೆಟ್ಟಿ

ಬೆಲ್ಲ

ಬೆಲ್ಲ

– ಐಸ್ಟಾಕ್ ಚಿತ್ರ

foodJaggeryHealthHealth cardSugar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT