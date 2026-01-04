ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 04 ಜನವರಿ, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 1:10 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 1:10 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-58
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-13
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 - 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಪುನರ್ವಸು
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
