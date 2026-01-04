ವಿಶ್ವ ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಯೂತ್‌ ಕಂಟೆಂಡರ್‌: ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ, ದಿವ್ಯಾಂಶಿಗೆ ಗೆಲುವು

<p><strong>ವಡೋದರಾ</strong>: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ದಾಸ್, ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ವಿಶ್ವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಯೂತ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಅವರು ಗುಂಪು 3ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-7, 11-7, 11-8 ರಿಂದ ಅರ್ಚಿಸ್ಮಿತಾ ಮಹಾತೊ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ದಿವ್ಯಾಂಶಿ ಅವರು ಗುಂಪು 1ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕೊಂಥಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಜಪಾನಿನ ಮಿಕು ಮಾತ್ಸುಶಿಮಾ ಅವರು ಗುಂಪು 2ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11-3, 11-6, 11-4ರಿಂದ ಗುಂಜಾನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನೊಡನೆ ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತರು ತಮ್ಮ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಯಾಸ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>