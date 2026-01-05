<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನವಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಐ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀರೆಯುಟ್ಟು, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್. ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಕೂಡ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧುರಂದರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ‘ಧುರಂದರ್ ವಾಲಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಫ್.ಟಿ. ಅಪ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಬಿ!’ ಎಂದು ಅಡಿ ಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಜ. 9ರಿಂದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>