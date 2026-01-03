ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಜಲಾಶಯದ ಕೋಡಿ: ಹಿರಿಯೂರು–ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
ಕಕ್ಕಯ್ಯನಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭರಮಗಿರಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಐದಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.
–ಗಂಗಮ್ಮ ಉಮೇಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.
Chitradurga Hiriyuru Hosadurga vanivilasa sagara

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

