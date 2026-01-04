ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಡಿತ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಎಂದ ತಜ್ಞರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೇ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 4 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕವು ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, 2020ರಿಂದ ಆಮದು ನಿಂತಿತು.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತದ ಒಎನ್ಜಿಸಿ ವಿದೇಶ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಒವಿಎಲ್) ಕಂಪನಿಯು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಸ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಬಾಲ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶವು ಒವಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ 2014ರವರೆಗಿನ ಲಾಭಾಂಶ (ಇಂದಿನ ಅಂದಾಜು ₹4,824 ಕೋಟಿ) ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನೂ ಅದು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p class="bodytext">ಈಗ ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲವಾದಲ್ಲಿ ಒವಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಒವಿಎಲ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ವರೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ನಂತಹ ಇಂಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>